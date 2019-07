Zeven teams uit Sneek aan de start bij WK Vaurien komende week

Colico – Komende week beginnen in Italië op het Comomeer bij Colico de wereldkampioenschappen Vaurien. Met 85 ingeschreven teams van over de hele wereld staat er een sterk veld klaar. Vanuit Nederland zijn er 8 teams, waarvan 7 teams uit Sneek, afgevaardigd die de strijd aan gaan op dit internationale toneel. De Nederlandse teams zijn de afgelopen paar dagen gearriveerd en de eerste slagen over het Comomeer zijn gemaakt ter voorbereiding op het WK.

Zondag 21 en maandag 22 juli, zijn gereserveerd voor de meting van de boten en de registratie van de zeilers. Tevens is maandag de practice race waarin de zeilers voor het eerst tegen elkaar kunnen sparren. Vanaf dinsdag gaan de races van start, waarbij er 3 races per dag op het programma staan. Totaal zal er worden gestreefd om 12 wedstrijden te varen in vier dagen. Zaterdag 27 juli is de sluitingsceremonie en de prijsuitreiking en is er bekend wie de titel Wereldkampioen Vaurien 2019 op zijn of haar naam heeft gezet.

De zeilers hopen dat de wind en het weer hun gunstig gezind zijn en dat er vier dagen lang mooie races gevaren kunnen worden. Momenteel laat de wind het wat afweten door de bewolking boven de bergen, maar naar verwachting wordt het later deze week minder bewolkt en kan de thermische wind zich opbouwen.