Sytse Bokma uit Hindeloopen wint het Koningsljeppen vol records in Burgum

Burgum – Sytse Bokma uit Hindeloopen heeft zaterdagavond het Koningsljeppen op de schrans in Burgum op zijn naam geschreven. Met een afstand van 20.41 meter was hij in de finale beter dan Bobby Zwaagman uit IJlst (19.51) en Ysbrand Galama uit Workum (19.34) voor.

Het was een bijzondere zaterdagavond in Burgum, met veel persoonlijke records. Zo sprongen Thewis Hobma en Ysbrand Galama boven de 21 meter: 21.34 en 21.21. Hobma eindigde in de finale echter niet in de top drie.

Sigrid Bokma

Bij de vrouwen pakte Sigrid Bokma de titel ‘Koningin’. In de finale sprong ze naar een afstand van 14.98 meter. Daarmee bleef ze Anna-Jet Leyenaar uit IJlst (14.25) en Femke Rispens (14.04) uit Niehove voor.

Rutger Haanstra uit It Heidenskip was met 17.04 meter in de finale ‘Prins’ van Burgum. Wytse Steensma uit Joure (16.83) en Riemer Durk Krol uit Heeg werden tweede en derde.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Archief