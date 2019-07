Beitske Visser: “Eerste plaats is nog realistisch”

Sneek – “Een eerste plaats? Of dat nog kan? Ja hoor.” Auto-coureur Beitske Visser is ambitieus en realistisch tegelijk. Op dit moment staat ze tweede in het eerste seizoen van de W-series, de klasse alleen voor vrouwen. Dit weekeinde rijdt Visser in eigen land. Het TT-circuit van Assen is de één-na-laatste wedstrijd van dit seizoen.

Op dit moment staat Beitske tweede in het klassement. Maar volgens haar is de eerste plaats nog haalbaar. “Jazeker. Er zijn nog tweede races te gaan en Assen is mijn thuiscircuit. Ik verwacht wel dat ik daardoor voordeel heb. Ik ben extra gemotiveerd en ken de baan. Al zal dat laatste niet heel veel uitmaken. De kwalificatie gaat erg belangrijk zijn. Inhalen in Assen is niet zo makkelijk namelijk.”

Visser heeft tien punten achterstand op de nummer één Jamie Chadwick. “Of zij beter is? Nou nee, dat gaan we zien. Nog twee races. En het verschil tussen plaats 1 en 2 is zeven punten. Dat kan dus nog. De laatste race is in Engeland, dus dat is weer in Jamie haar voordeel.”

De Formule W, officieel de W-series genaamd, is een initiatief om deelname van vrouwen aan autokampioenschappen te bevorderen. Qua populariteit lijkt het tot nu toe een succes. “Hier in Nederland merk je dat er meer interesse is. Meer dan dan in de DTM-klasse bijvoorbeeld. Dat had men ook echt niet verwacht. De media-aanvragen zijn gigantisch. Ik kan nog normaal over straat, maar ik word wel meer herkend.”

Beitske woont intussen in Oppenhuizen. Voorheen woonde ze in Dronten, haar vader werkte toen bij een garage in Lelystad. “Maar ondertussen zijn we bijna drie jaar terug in Fryslân.” Visser is nu 24 jaar. De Formule 1 is daardoor ver weg, en dus richt ze zich voorlopig op andere ambities. “De DTM of Formule E. Dat is wel realistisch.” De Formule 1 liket wat fierder fuort. Net iens sa bot fanwege har kwaliteiten. “De Formule 1 moet je ook willen. Je moet veel geld meenemen en dat heb ik niet.”

De Formule E is de klasse met elektrische auto’s en de DTM is de Deutsche Tourenwagen-Masters. Die klasse wordt gezien als de Formule 1 van de toerauto’s. De Formule W is daar nu ook onderdeel van. In hetzelfde weekeinde worden de races van zowel de Formule W als de DTM verreden.

Dit weekeinde is zaterdag de race die meetelt voor het klassement. Zondag is een extra wedstrijd. Deze telt niet mee voor het klassement. De coureurs beginnen de race dan omgekeerd. Degene die zaterdag als eerste eindigde, begint zondag als laatste.

Bron: www.omropfryslan.nl