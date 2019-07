Marrit van der Wal verpulvert fierljep-record

It Heidenskip- Marrit van der Wal uit It Heidenskip heeft woensdag een nieuw Nederlands record gesprongen bij het fierljeppen in haar eigen woonplaats. Ze overbrugde een afstand van maar liefst 17.89 meter. Het oude record (17.58 meter) stond ook op haar naam. Met 31 centimeter zit ze daar nu ver overheen. Anne-Jet Leyenaar uit IJlst en Sigrid Bokma uit Hindeloopen werden tweede en derde bij de vrouwen met respectievelijk 14.53 en 13.86 meter.

Marrit van der Wal maakte dit seizoen haar rentree, nadat ze vorig jaar een nieuwe kruisband had gekregen. Het eerste doel was om voorzichtig weer te beginnen en rustig de draad weer op te pakken. Het tweede doel was om het schansrecord van It Heidenskip te veroveren. Sinds 2017 staat dat op naam van haar Hollandse concurrent Dymphie Baas-Van Rooijen met 16,65 meter. Dat is dus met glans gelukt.

De wedstrijd in It Heidenskip was de veertiende wedstrijd van het seizoen. Bij de senioren won Sytse Bokma (19.77 meter). Nard Brandsma werd tweede (19.46 meter) en Jan Teade Nauta tredde (18.61 meter). Bokma blijft klassementsleider in de topklasse.

Wietse Nauta uit IJlst was de verst ljeppende junior (18.31 meter). Tweede werd Minne Smit uit Winsum (17.25 meter) en derde Jesper Demmer uit Workum (16.61 meter)

Bij de jongens won Rutger Haanstra uit It Heidenskip (18.03 meter). Tweede werd Peter Faber uit Oldehove in de provincie Groningen (16.63 meter) en derde Jelte Folkertsma uit Hemelum. Hij sprong een nieuw persoonlijke record van 15.82 meter.

Femke Rispens uit Niehove in de provincie Groningen won bij de meisjes. Haar verste sprong was 14.30 meter. Tweede werd Pytrix Westra uit Burgum (13.72 meter) en derde Tirza Boschma uit IJlst (13.57 meter).

