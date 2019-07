Sneek- Afgelopen weekend vond in Nijeveen het NK Tijdrijden plaats. Siem Homsma uit Oppenhuizen Oppenhuizen is Nederlands kampioen geworden in de categorie heren 50 jaar en ouder.

Lourens Taekema ( foto hier boven) mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen (gemiddeld 45,2 km per uur over 21,73 kilometer) in de klasse 40-50 jarigen..

Martha Maltha uit Sneek werd derde in de 35+ dames.