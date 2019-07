Indeling districtsbeker Sneek Wit Zwart en LSC 1890

Sneek- Naast de competitie-indeling heeft de KNVB vandaag ook de indeling voor de eerste- en tweedeklassers voor de poulefase van de districtsbeker noord bekend gemaakt. Die indeling is voor wat betreft de Snekers clubs LSC 1890 en Sneek Wit Zwart grotendeels gelijk aan die van vorig seizoen. Ook nu zijn beide clubs aan elkaar gekoppeld en stuiten zij evenals vorig jaar in de poulefase op tweedeklasser Nijland.

De poule wordt gecompleteerd door een club uit Noord Holland en wel Kleine Sluis uit Anna Paulowna dat in de tweede klasse uitkomt. De laatste club die in de competitie in West is ingedeeld, is toch een beetje een vreemde eend in de bijt en is dus gekoppeld aan de eerste eerste- en tweedeklassers die men na het passeren van de Afsluitdijk tegenkomt.

De indeling van de overige Sneker clubs i.c. Sneek Wit Zwart ZM, Waterpoort Boys en Black Boys volgt op 29 juli a.s.. De wedstrijden in de poulefase worden in beginsel in de weekeinden van 31 augustus en 1 september, 7 en 8 september en 14 en 15 september a.s. afgewerkt en het definitieve wedstrijdschema voor zowel de poule van LSC 1890 en Sneek Wit Zwart als voor de andere poules wordt op 9 augustus bekend gemaakt.

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com