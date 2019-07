Nyck de Vries zesde in Formule 2-race op Silverstone

Silverstone – Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga is zaterdagmiddag bij de Formule 2-race in Engeland als zesde gefinisht. Op het circuit van Silverstone begon hij als zevende aan de race.

De Italiaan Luca Ghiotto pakte de winst op Silverstone, voor Nicholas Latifi. De 24-jarige De Vries begon de race in Engeland als leider van het algemeen klassement in de Formule 2. Na de race is hij dat – met 160 punten – nog altijd. Latifi staat tweede met 133 punten en Ghiotto derde met 122 punten.

Vandaag is er nog een zogenaamde sprintrace. Daarin staat De Vries derde bij de startopstelling.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Omrop Fryslân, Sybren Terpstra