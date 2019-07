Silverstone – Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga is zondag derde geworden in de sprintrace op het circuit van Silverstone in Engeland. Hij stond derde bij de startopstelling. De Brit Jack Aitken won en de Zwitser Louis Delétraz werd tweede.

De 24-jarige De Vries leidt het algemeen klassement in de Formule 2 met 170 punten. Zaterdag werd hij nog zesde op hetzelfde circuit.

Het eerste weekend van augustus gaat de Formule 2 verder op het circuit van Hongarije.