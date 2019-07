Oudemirdum – Wout Zijlstra presenteert zaterdag 19 juli “De sterkste man van Súdwest Fryslân” in Oudemirdum.

Er wordt gestreden op vijf onderdelen: vrachtwagen trekken, accutillen, gewicht hooggooien, bierfustenrace en timberwalk. De heren strijden in twee klassen (-105kg en 105kg) en er is een damesklasse. De wedstrijd is op het gezellige brinkplein in Oudemirdum.

Na afloop is er muziek van Disco Silver. Voor meer informatie check www.oudemirdum.nl