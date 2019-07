Henk Bos en Dennie van der Kooi grijpen de winst in de Wielerronde van Gaast

Gaast – Na een onderbreking van een jaar stond afgelopen donderdag de Wielerronde van Gaast weer op het programma. De koers was een zeer geslaagde opening van de Gaastster Dorpsfeesten. Bij de Amateurs, aangevuld met Elite/Beloften die lid zijn van WV Snits, reed Henk Bos solo naar de winst. De wedstrijd bij de Sportklasse eindigde in een massasprint, waarin Dennie van der Kooi over de rapste benen bleek te beschikken.

Gelukkig was het na een zeer regenachtige ochtend en voormiddag rond de klok van zeven uur weer droog in Gaast, waardoor de renners niet hoefden te koersen over natte wegen. Het bijna negen kilometer parcours bestond voornamelijk uit asfaltwegen, maar met onderweg ook enkele veeroosters. Als eerste werden de Amateurs weggeschoten door twee bestuursleden van de Stichting Fietselfstedentocht, op een minuut gevolgd door de Sportklasse. Bij de Amateurs splitste het peloton al gauw in tweeën, maar onder aanvoering van de mannen van Team Mutasport kwam de tweede groep rap weer terug. In de derde ronde besloten Maurits Buist en Andries Weening er vandoor te gaan. Zij bouwden een marge op van ongeveer een halve minuut, maar met nog drie ronden te gaan werden zij weer terug gepakt. Ondertussen bleef het ook bij de Sportklasse vrij rustig wat betreft aanvallen vanuit het peloton. Alleen Jelle Bokma reed een tijdje vooruit met een maximale voorsprong van een dikke halve minuut, maar hij wist niet weg te blijven.

Bij het klinken van de bel voor de laatste ronde bij de Sportklasse was het Lars Stienstra die het erop waagde en weg sprong uit het peloton. Hij werd ook alweer snel in de kraag gevat, waardoor niets een massasprint meer in de weg stond. Al dacht Tamme Posthumus daar nog even anders over, maar de koers duurde voor hem net een paar honderd meter te lang. In de massasprint was het Dennie van der Kooi die met een ferme sprint als eerste de finish bereikte, op een paar fietslengten gevolgd door Nick Slijkerman en Miente Steensma. In de tussentijd bereikte de wedstrijd bij de Amateurs ook langzaamaan de finale en ondanks enkele kleine aanvalspogingen van onder anderen Sicco-Matthijs Heeringa en Guillaume Visser leek het ook hier uit te draaien op een massasprint. Ware het niet dat Henk Bos in de laatste ronde wegreed uit het peloton en met een handvol seconden voorsprong als eerste aankwam op de Boerestreek. Achter hem sprintten Bonne Aans en Dennis Haanstra vanuit het peloton naar de plaatsen twee en drie.

Top-10 Elite/Beloften/Amateurs

1. Henk Bos, Drachten

2. Bonne Aans, Drachten

3. Dennis Haanstra, Heeg

4. Sicco-Matthijs Heeringa, Leeuwarden

5. Rob Wielink, Peize

6. Maurits Buist, Drachten

7. Werner van der Meer, Woudsend

8. Taeke Oppewal, Sneek

9. Guillaume Visser, Heerenveen

10. Pieter Terpstra, Heerenveen

Top-10 Sportklasse

1. Dennie van der Kooi, Franeker

2. Nick Slijkerman, Anna Palowna

3. Miente Steensma, Drachten

4. Paul Bijlsma, Franeker

5. Rolf Kok, Rouveen

6. Sven Heslinga, Hijum

7. Ruud Sunder, Haren

8. Timo Spijkstra, Leeuwarden

9. Siemen Zeldenrust, Heerenveen

10. Arjen Hoekstra, Oosthem