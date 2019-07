Gaast – Dennis Haanstra uit Heeg is donderdagavond derde geworden in de Wielerronde van Gaast. De rappe wielrenner van Team Mutasport.nl kwam net na zijn ploeggenoot Bonne Aans over de streep met de pelotonsprint. Het duo moest elite Henk Bos, die solo over de finish kwam, voor zich laten.

Haanstra en Aans bekroonden met hun podiumplekken een fraaie teamprestatie van Team Mutasport.nl. Diverse aanvallen tijdens werden tijdens de tachtig kilometer lange wedstrijd vakkundig gepareerd.