Paralympisch rolstoelbasketballer Jelmer van Brunschot op bezoek bij CBS De Twine IJlst

IJlst- Groep 7 van CBS De Twine uit IJlst deed dinsdagochtend mee aan het project ‘Meet & Greet met de Fryske Parasporthelden’ van Sport Fryslân. Paralympisch rolstoelbasketballer Jelmer van Brunschot vertelde in de klas hoe het is om te sporten met een handicap. Daarna ervoeren de leerlingen zelf hoe dit is.

De Fryske Parasporthelden zijn dit schooljaar weer veel in actie geweest om hun verhalen te vertellen op vele basisscholen in Friesland. Hoe is het om bijvoorbeeld te sporten terwijl je visueel beperkt bent? Of kun je wel zwemmen met één been? De parasporters willen met deze presentatie op scholen hun persoonlijke verhaal en de weg naar succes vertellen. Daarnaast laten ze zien wat ze juist wél kunnen.

Jelmer vertelde afgelopen dinsdag zijn bijzondere verhaal. Hij kreeg veel vragen van de leerlingen over wat hij allemaal wel en niet kan met zijn handicap. Daarna gingen ze over tot actie en liet Jelmer de leerlingen zelf het rolstoelbasketbal ervaren. Ze vonden het ontzettend leuk en wilden na afloop allemaal een handtekening. “Dit was echt de leukste gymles ooit!”

De ‘Meet & Greet met een Parasportheld’ wordt georganiseerd door Sport Fryslân en mogelijk gemaakt door FB Oranjewoud.