Zeilwedstrijd Staverse jollen te Stavoren

Stavoren-Zaterdag 6 juli werd te Stavoren voor de negende keer de traditionele zeilwedstrijd voor Staverse jollen gehouden. Het beloofde een ruige dag te worden te oordelen aan het woeste water voor de kust van Stavoren dat omhooggestuwd werd door een dikke 4 Beaufort. Tijdens het palaver in de mancave van visserijbedrijf Pieter Wouda waant men zich in de wereld van de traditionele visserij. We konden gelukkig zowel in de ochtend als in de middag twee ronden zeilen. Aan de start verschenen 9 vissermanjollen en 2 kajuitjollen zoals het wollige publiek op de dijk kon aanschouwen. Het mes werd op diverse plaatsen geslepen gedurende de twee spectaculaire wedstrijden.

Tijdens de eerste wedstrijd bleek de spannende doorkomst na de eerste ronde waarbij de ST60 met aan het roer Henk de Roos en de ST79 met Ivor van Klink met een neuslengte verschil over de finishlijn voeren beeldbepalend voor deze dag.

De WK2 van Richard Claus heeft het extra zwaar gehad tijdens deze wedstrijden door het woeste water wat niet alleen buiten, maar ook in de boot zijn weg gevonden had.

Zoals de eerste doorkomst al voorspelde heeft Henk de Roos met de ST60 beide wedstrijden overtuigend gewonnen en kon hij samen met zijn bemanning de wisselprijs “de Jol” in ontvangst nemen. De ST79 van Ivor van Klink volgt met slechts minuten verschil op de tweede plaats, gevolgd door de ST16 met Johnny Stegenga aan het roer.

Bij de kajuitjollen heeft de Jansje Albeldina van Wim Quak gewonnen.

Na de gezellige prijsuitreiking kon er genoten worden van een heerlijke Chinese maaltijd. Door de inzet van iedereen en het ruige weer is het een zeer geslaagde dag geworden.

Uitslag jollenzeilerij Stavoren van 6 juli 2019:

ST60 Henk de Roos ST79 Ivor van Klink ST16 Johnny Stegenga HL90 Jan van Klink ST63 Wil Peeters WK2 Richard Claus ST48 Anna van der Sluis HL62 Wybren Simonsma KH44 Frans Schepers

Uitslag kajuitjollen Stavoren van 6 juli 2019:

Jansje Abeldina Wim Quak Plonia V Yke Vermeiden

De foto is gemaakt door A. Grassmid