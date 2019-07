Snekers missen nipt finale Sailing Champions League

Sneek-Van donderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli hebben de zeilers van WV de Meeuwen uit Leeuwarden in Sint Petersburg, Rusland gestreden voor een ticket naar de Finale van de Sailing Champions League in St. Moritz, Zwitserland.

In de halve finale in Sint Petersburg kwamen de Sneeker zeilers Jelmer Yntema, David Buitelaar en Daan Stoel in actie. Het team werd aangevuld door IJlster Maarten Smit en Jouster Maarten Jamin.

De wedstrijden werden verzeild vanaf het Peter en Paul Fortress voor de Hermitage op de Neva rivier. Het team is het evenement, wat gekenmerkt werd door weinig wind en veel stroming op de Neva-rivier, als 7e geëindigd. Het was tot en met de laatste wedstrijd erg spannend voor het team, de verschillen waren zeer klein. Het behaalde resultaat is helaas net niet genoeg voor het bereiken van de finale, waar alleen de eerste 6 teams door zouden gaan in de Finale. Het team kijkt uit naar de Nederlandse Eredivisie Zeilen in oktober en het WK in Torbay (UK).