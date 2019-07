Fryslân wint tweekamp fierljeppen tegen Holland

IJlst- Fryslân heeft de tweekamp fierljeppen zaterdag tegen Holland gewonnen. Het is de enige fierljepwedstrijd in teamverband.

Fryslân stond bijna de hele dag aan kop in IJlst. Pas aan het einde van de middag kwamen de Hollanders er even voorbij, maar toen alle ljeppers nog één sprong te gaan hadden, stonden de Friezen alweer aan kop.

De Friezen sprongen in totaal 393,43 meter. Dat was 1,74 meter verder dan de Hollanders.

De verste sprong van de dag was van Nard Brandsma. Hij sprong 20.54 meter. De Friese winst kwam voor hem als een verrassing, zei hij.

De beste 24 ljeppers uit Fryslân sprongen in IJlst tegen 24 Hollanders. Sinds 1966 was Fryslân 39 keer de beste. Maar in de laatste vijf jaar kwamen de Hollanders vier keer als beste uit de bus.

Per team deden acht senioren, vier vrouwen, vier junioren, vier meisjes en vier jongens mee. Alle deelnemers sprongen vier keer. De verste sprong telt in het tweekampklassement, en de optelsom van al die sprongen levert de eindstand op.

Foto: archief GrootSneek

Bron: https://www.omropfryslan.nl