Voetbalsupporter Esther Keuning: Blij dat ik dit voetbalavontuur mee mocht maken

Lyon- “Een geweldige belevenis om zo’n finale mee te maken. Helaas verloren, maar wat ben ik blij dat ik dit voetbalavontuur mee mocht maken”, zegt Esther Keuning-Jansen die in het Parc Olympique Lyonnais samen met nog 4500 Nederlanders getuige was van de WK voetbaleindstrijd tussen USA-Nederland. Het werd na een hoopgevende 0-0 ruststand uiteindelijk 2-0 voor de Amerikaanse vrouwen en dat was niet eigenlijk niet onverdiend te noemen. Dat de VAR er aan te pas moest komen om te constateren dat het een penalty was voor het elftal van de USA, was zuur.

“Maar jullie hebben dat thuis vast beter kunnen zien”, aldus voetbalfanaat Esther. Samen met Janneke Booij-Vellema, die altijd op hoog niveau zaalvoetbal heeft gespeeld, vertrokken de Sneker voetbalsupporters zaterdagavond om 20.00 uur per bus vanuit Zwolle. Het duo had vandaag een plaatsje hoog in het stadion van Lyon. “Ja, echt wel hoog hoor! Maar prima uitzicht over het veld!”

Vanmorgen hadden Esther en Janneke in Lyon een ontmoeting met de ouders en zus van Sherida Spitse. De Sneekse verklaarde meteen na afloop dat ze geweldig trots was op het resultaat, al had Spitse ook liever gezien dat zilver goud was geweest. Na afloop was er een verkoelende hoosbui, na de enorme warmte in Lyon. “Amerikaanse en Nederlandse supporters liepen gewoon door elkaar heen. Normaal dus. Ik ga nu eerst een siësta houden”, vertelde een vermoeide maar enthousiaste Esther Keuning.

Foto’s Esther Keuning