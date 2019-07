Sneekse Martha Maltha tweede in Maratona dles Dolomites

La Villa in Badia – Sneekse en oud-volleybalster Martha Maltha is vandaag tweede geworden in de Maratona dles Dolomites. Dit was vandaag live op RAI uno te zien. De 138 kilometer tellende tocht wordt verreden in het hart van de Italiaanse Dolomieten en start in La Villa. Het is de populairste cyclo van Italië.



Met maar twee minuten achter de nummer 1, wist Martha Maltha vandaag de tweede plaats te veroveren. Om 16:00 uur was de officiele prijsuitreiking. Een aantal weken geleden reed Martha nog de monstertocht Les Trois Ballons en werd hier eerste. Vandaag mocht een eerste plaats niet baten: de nummer 1 kreeg hulp van een groepje mannen en kwam hierdoor eerder over de finish.