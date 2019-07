Oud-Bolswarder Dirk Wijnalda wint Frysman triatlon in nieuw parcoursrecord

Warns – Oud-Bolswarder Dirk Wijnalda heeft de zware Frysman triatlon gewonnen in een nieuw parcoursrecord. Hij deed 8 uur en 53 minuten over het zwemmen (3,8 km), wielrennen (180 km) en hardlopen (42,195 km).

Wijnalda was vier minuten sneller dan het oude parcoursrecord. Dat stond op naam van Stefan van der Pal. Volgens Tsjeard Hofstra van de organisatie van de Frysman zorgde de harde wind met name bij het zwemmen voor problemen. “Er zijn aardig wat mensen zeeziek het water uit gekomen.” Het lijkt er niet op dat er meer uitvallers zijn dan andere jaren. Meestal zijn het er een stuk of twaalf, aldus Hofstra.

Het was een zware editie, zegt Wijnalda. “Ik moest wel diep gaan. Het was een aanslag. Maar als je dan over de finish komt, is het wel leuk!”

De Belg Dirk Baelus kwam als tweede over de finish, twee minuten na Wijnalda. Hij maakte het verschil in de marathon. Daar liep de Fries twaalf minuten sneller dan de Belg. Wijnalda komt oorspronkelijk uit Bolsward. Wijnalda liep de marathon in 3 uur en één minuut. “Dat is echt heel knap aan het einde van zo’n dag”, zegt Hofstra.

Vorig jaar was Jacob Veenstra uit Surhuizum de snelste. Hij deed dit jaar niet mee.

Bron: www.omropfryslan.nl