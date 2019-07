Geart Jorritsma uit Sneek loopt 30:09 op de 10.000 meter in Londen

Londen – De meest fantastische baanwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd in Londen, The Night of the 10.000 PB’s. De wedstrijd is een groot spektakel met onder andere negen series van 40 atleten op de 10.000 meter. Met een geweldige aankleding een leuke sfeer trekt de wedstrijd elk jaar meer snelle lopers en ook meer publiek.

Geart Jorritsma liep in de vierde serie. In de serie gingen 42 mannen van start waarvan 23 een sneller persoonlijk record hadden dan Geart. Dat leek een ideaal scenario met zoveel snellere mannen kon Geart rustig in de middenmoot meelopen zonder te veel kopwerk te hoeven doen. De omstandigheden waren niet ideaal met zo af en toe een stevige wind en een hoge luchtvochtigheid, maar de sfeer maakte veel goed. Direct vanaf de start werd er een hard tempo gelopen (schema sneller dan 29:50) waar Geart niet in mee wilde gaan, hij liep op een twintigste plaats en schoof gedurende race steeds verder naar voren. Halverwege sloot Geart aan bij de kopgroep en ging er direct overheen. Eén loper kon bij Geart aanpikken, deze loper bleef tot 300 meter voor de streep. Helaas liep hij (met een PR van 29:19) geen meter op kop en sprintte hij Geart er af in de laatste meters. Met een beetje meer samenwerking had een tijd onder de 30 minuten er zeker ingezeten. Maar voor Geart was de 30:09 toch een heel mooi resultaat zo kort na de hoogtestage in Skt Moritz.