Familie Sherida Spitse: 1-0 voor Nederland!

Lyon- In een zonovergoten Lyon maakt Nederland zich op voor de WK Voetbalfinale. Vele Sneker ogen zijn uiteraard gericht op Sherida Spitse, waaronder die van haar ouders Hans en Ineke. Ook zus lief Mariska met man Gerson zijn in de Franse stad aanwezig. Voor GrootSneek volgt Esther Keuning-Jansen de wedstrijd en komt in de loop van de dag met exclusieve foto’s.

Volgens de familie Spitse gaat Nederland de finale verrassend winnen met 1-0! Ondertussen zijn al verschillende cameraploegen druk bezig om de familie Spitse te volgen.

De aanvang van de wedstrijd is vanmiddag om 17.00 uur. Op het terrein van SWZ, is inmiddels een groot scherm geplaatst waar toeschouwers de wedstrijd kunnen volgen. Zoals bekend was Sherida van haar zesde tot haar 17de jaar actief voor de club aan de Molenkrite.

Foto’s Esther Keuning-Jansen