Beitske Visser doet goede zaken voor klassement in ‘Formule 1 voor vrouwen’

Neurenberg – Coureur Beitske Visser (24) uit Sneek heeft haar derde podiumplek in de W Series te pakken. In de vierde wedstrijd van het nieuwe kampioenschap kwam ze als tweede over de streep.

Visser werd vijfde in de kwalificatie. In de wedstrijd begon ze goed. Al snel veroverde ze de tweede plek, en dat gaf ze ook niet meer uit handen.

De race werd gewonnen door de Spaanse Marta Garcia. Die startte op poleposition. De Britse Jamie Chadwick werd derde. In het klassement gaat zij op kop, met tien punten meer dan Visser, die tweede staat.

De eerstvolgende race is op 19 en 20 juli op het circuit van Assen.

