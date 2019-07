ONS Sneek uit naar ADO ’20

Sneek- In de eerste kwalificatieronde voor de oudste, nog bestaande competitie in Nederland i.c. de KNVB Beker speelt ONS Sneek dat zich vorig seizoen ten koste van HBS Craeyenhout voor het hoofdtoernooi wist te plaatsen en in de eerste ronde bij Kozakken Boys eervol ten onder ging, een uitwedstrijd tegen ADO ’20 uit Heemskerk. Het duel tussen de derde divisionisten wordt op zaterdag 17 augustus a.s. afgewerkt.

Ook Harkemase Boys dat bij de vorige editie in de kwalificatieronden achtereenvolgens asv De Dijk en Achilles ’29 elimineerde en mede door een rode kaart voor middenvelder Nouredinne Boutzamar in de eerste ronde tegen de Koninklijke HFC 1879 zijn Waterloo vond, lootte een uitwedstrijd. De Harekieten nemen het op dezelfde zaterdag in Noordwijkerhout op tegen het uit de tweede divisie gedegradeerde VVSB.

De derde Friese deelnemer i.c. eersteklasser Drachtster Boys dat zich als halve finalist van de districtsbeker noord voor de kwalificatieronde wist te plaatsen, moet in het Drachtster Bos in de eerste ronde met derde divisionist Dongen zien af te rekenen.

Bron: https://pengel.weebly.com/