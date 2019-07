Hiltsje Tjalsma uit Blauwhuis wint haar zevende Gouden Swipe

Joure – Hiltsje Tjalsma uit Blauwhuis heeft vrijdag voor de zevende keer de Gouden Swipe gewonnen op de Nutsbaan in Joure. Tjalsma won de harddraverij deze keer met het paard Monaco Royal Event.

Het was weer gezellig druk op de traditionele Swipedag in Joure. De Harddraverij- en Renvereniging Joure zet zich al sinds 1885 in voor de paardensport. Twee keer per jaar wordt er een harddraverij georganiseerd op de drafbaan in Joure.

Meer dan negentig deelnemers verschenen vrijdag aan de start. Er werden tien koersen georganiseerd en er wel zowel achter als op het paard gekoerst.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Omrop Fryslân, Lennie Bronsveld