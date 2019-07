Zondag WK-finale op megascherm bij SWZ Boso Sneek

Sneek – SWZ Boso Sneek pakt zondag uit om ‘hun’ Sherida Spitse in de WK-finale te kunnen zien schitteren. De Sneker voetbalvereniging plaatst een megascherm op het sportpark en nodigt iedereen uit om daar de Oranjeleeuwinnen te komen aanmoedigen tijdens hun duel tegen Amerika.

Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal bereikte woensdag de finale van het Wereldkampioenschap door in de halve finale Zweden te verslaan. Op hun social media liet de Sneker club al weten enorm trots te zijn op Spitse, wiens roots liggen bij Sneek. De Sneker captain van Oranje speelde van haar zesde tot haar zeventiende bij VV Sneek en maakte toen de overstap naar SC Heerenveen. Inmiddels is ze uitgegroeid tot recordinternational en speelt ze in de Noorse Toppserien bij LSK Kvinner.

Op de website van SWZ Boso Sneek kunnen bezoekers informatie vinden over hun bezoek aan het Sneker oranjefeest. De informatie op www.swzbososneek.nl/wkscherm wordt in de loop van het weekend verder aangevuld met actuele informatie. De poorten van het sportpark openen om 16.00 uur en de toegang is gratis.

Foto: KNVB