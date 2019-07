Michel Vlap met open armen ontvangen bij zijn nieuwe voetbalclub Anderlecht

Brussel – Voetballer Michel Vlap speelt komend jaar met nummer 10 bij de Belgische topclub Anderlecht. Dat werd donderdagavond duidelijk bij de presentatie van Vlap in Velo, waar Anderlecht op trainingskamp is. Hij is door iedereen bij de club met open armen ontvangen.

Vlap heeft een contract voor vijf jaar getekend. SC Heerenveen, de club waar de voetballer tot nu toe speelde, krijgt zo’n acht miljoen euro voor de middenvelder. Dat bedrag kan zelfs nog een beetje oplopen als Vlap goed presteert bij Anderlecht.

Michel Vlap is heel blij en trots dat hij bij de uit Brussel afkomstige club aan de slag mag. Dat vertelde hij na afloop van de presentatie. “Ja, fantastisch, een hele mooie club. Ik ben zo trots, echt, ik ben zo trots. Ik kan het gevoel niet beschrijven, het is allemaal nog een beetje onwerkelijk voor mijn gevoel. Ik ben gewoon heel trots en zo dankbaar ook voor Anderlecht dat ik deze kans krijg, en natuurlijk voor Heerenveen dat ze mij die kans gunnen om me hier verder te ontwikkelen. Heel mooi.”

Technisch directeur Frank Arnesen van Anderlecht heeft veel vertrouwen in zijn nieuwe aanwinst. Vlap is precies de speler die de Brusselse club nodig heeft, zegt de voormalige Ajax- en PSV-speler. “Wij krijgen geen goals vanuit het middenveld, vanaf die teampositie, of te weinig in ieder geval. Dus dat hebben we gezocht.” Arnesen volgde Vlap de laatste jaren al. “Ik zie hem steeds groeien, steeds beter worden en zelfs met de drukte van het laatste half jaar bleef hij scoren en assists geven. Gezonde jongen, harde werker, fijne voetballer, goede voeten: zo iemand wil Anderlecht graag hebben. Hij stond gewoon nummer één op onze lijst en daarom zijn we zo blij dat hij hier komt.”

Vlap gaat, volgens middenvelder Sven Kums, bij Anderlecht merken dat er meer druk op staat dan bij SC Heerenveen. Kums kan het weten, want tussen 2011 en 2013 stond hij bij Heerenveen onder contract. Kums denkt dat Anderlecht kan profiteren van de creativiteit van de Fries. “Ik denk dat het een mooie stap is voor hem en hopelijk kan hij ons iets bijbrengen.” Vlap scoorde afgelopen seizoen zestien keer. Een mooi resultaat voor een middenvelder. “Hopelijk kan hij dat bij ons ook.”

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Henk van der Veer, genomen tijdens laatste competitiewedstrijd Michel Vlap op 12 mei j.l. tegen N.A.C.