Jong-Feintepartij 15e editie

Easterein-Op de vierde woensdag van juli is de 15e editie van de Jong-Feintepartij, de speciale KNKB afdelingswedstrijd voor junioren van 17 tot en met 21 jaar. Woensdag 24 juli 2019 begint het om 10.00 uur en maandag 22 juli 2019 is de loting van de wedstrijd om 20.00 in het verenigingsgebouw op sportpark “De Skoalleseize”.

Deze wedstrijd zag in 2005 het licht en sindsdien wordt er elk jaar gestreden om de “Sulveren Leest”. Deze unieke wisselprijs wordt beschikbaar gesteld door Jan Hiemstra uit Franeker (oud inwoner van Easterein en schrijver van ons jubileumboeken “Bûkelje en boppeslaan” en “Fol Faasje Fierder”). De 14e editie in 2018 is gewonnen door Berlikum met André van Dellen, Patrick Nauta en Patrick van Dellen.

K.F. Easterein wil met deze kaatswedstrijd een brug slaan tussen de jongens- en de seniorencategorie. In overleg met de KNKB kwam Easterein uit bij de categorie junioren, omdat er na de Freule in Wommels, er na jongenscategorie veel jonge kaatsers afhaken, voor wat het KNKB-kaatsen betreft. Al jaren lang worstelen de KNKB en de verenigingen met dit vraagstuk. Er is gekozen voor een afdelingswedstrijd om op deze wijze de meeste kaatsers uit te dagen de denkbeeldige handschoen op te pakken en het de woonplaats te vertegenwoordigen.

Wij hopen van harte dat de jongens blijven kaatsen en hun carrière vervolgen bij de junioren. Elke vereniging mag met meerdere parturen aantreden en dit jaar mag een partuur zelfs uit drie jongens- en/of schooljongens-kaatsers bestaan. Zo lang men maar de afstand van de opslag haalt!

Naast de wisselprijs de “Sulveren Leest” zijn er prijzen in de vorm van zilveren kaatsballen en een envelop met inhoud. Al met al zit er zo’n €3.800,- in de prijzenpot! Wij wensen de kaatsers alvast veel succes en alle belangstellenden een prachtige kaatsdag op deze Jong-Feintepartij in Easterein.

Kijk voor alle winnaars en verslagen van de afgelopen jaren op onze website: www.kfeasterein.nl

Foto: site www.kfeasterein.nl