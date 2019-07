Michel Vlap naar Anderlecht

Sneek-Het hing al geruime tijd in de lucht, maar de kogel is eindelijk door de kerk. Michel Vlap zet zijn voetballoopbaan voort bij onze zuiderburen en gaat in het fraaie shirt van de Belgische topclub Royal Sporting Club Anderlecht spelen. Onze plaatsgenoot tekent in Brussel een contact dat hem voor vijf jaar aan Paars-Wit bindt. Met de transfer is de somma van 7 miljoen euro gemoeid, waarbij SC Heerenveen een bedrag van 1 miljoen euro aan bonussen heeft bedongen.

De smaakmaker van SC Heerenveen die in het afgelopen seizoen in de eredivisie zestien keer doel trof, speelde in Oudega en Buitenpost nog een helft lang in een oefenduel met de Friese eredivisionist mee, maar ontbreekt in verband met de transfer vanavond in Oosterwolde bij de oefenwedstrijd tegen SV de Griffioen.

Anderlecht dat in het verleden

34 keer de landstitel, 9 keer de beker, 10 keer de Belgische supercup won en daarnaast 5 Europese trofeeën in zijn prijzenkast heeft staan, weet de laatste jaren sportief niet bij die successen aan te haken. In het Constant Vanden Stock Stadion hoopt men met de 22-jarige Sneker op betere tijden. Daartoe stelde de club enige tijd terug al voormalig Manchester City-speler en Belgisch international Vincent Kompany als trainer aan.

Foto’s Henk van der Veer, genomen tijdens laatste competitiewedstrijd Michel Vlap op 12 mei j.l. tegen N.A.C.

Bron: https://pengel.weebly.com