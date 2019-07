Sneek- Aanstaande donderdag staan de eerste wedstrijden van de halve finale van de Sailing Champions League in Sint Petersburg (Rusland) op het programma. In mei zijn de andere twee halve finales, te Porto Cervo (Italië) en Mallorca (Spanje) gevaren. In deze halve finales heeft één Nederlands team zich weten te verzekeren van een felbegeerd finale ticket. In Sint Petersburg komt het Friese zeilteam de Meeuwen in actie.

Vorig jaar zijn de friezen niet onverdienstelijk tweede in de Eredivisie Zeilen geëindigd. Door dit resultaat mag het team vier dagen lang voor de Hermitage op de rivier de Neva varen. Een plek bij de eerste 7 betekent een ticket voor de finale in Sint Moritz. De finale zal plaatsvinden op het meer van Geneve van 15 tot en met 18 augustus.

Het Friese team uit Leeuwarden reist met David Buitelaar (Sneek), Jelmer Yntema (Sneek), Maarten Jamin (Joure), Daan Stoel (Sneek) en Maarten Smit (IJlst) naar Rusland. Het team kan rekenen op stevige concurrentie. Doch maken de zeilers een goede kans. Jelmer Yntema is eerder dit jaar al Nederlands kampioen Vaurien geworden.

Voor stuurman Maarten Jamin is het internationale toneel verre van nieuw. Jamin wordt rechtstreeks vanuit Texas naar Sint Petersburg ingevlogen. In Texas verzeild de stuurman het WK Etchells.