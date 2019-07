Groningen boven in de Ronde van Workum, Kyrill Visser en Sander Koenen zegevieren

Workum- Kyrill Visser en Sander Koenen kroonden zich afgelopen zaterdagavond tot de winnaars van de 8e Ronde van Workum. Visser was de beste in de sprint van de kopgroep bij de Amateurs, terwijl Koenen solo naar de eerste plaats reed bij de Sportklasse.

In het bloedhete Workum, waar het kwik steeg tot boven de dertig graden, reden de Amateurs (65 kilometer) en Sportklasse (50 kilometer) weer eens gescheiden van elkaar in een WV Snits-koers. Bij de Amateurs was het al vroeg in de wedstrijd Bauke Hylkema met de eerste aanvalspoging, maar hij wist ondanks een marge van een kleine tien seconden slechts één rondje alleen voorop te blijven. Hij kreeg namelijk gezelschap van Bas Bosma, Martin Bruining en Tsjomme Ozinga. Na vijf ronden was echter alles weer bijeen.

In de tussentijd zag het publiek bij de Sportklasse een vrij gesloten koers, met in het eerste wedstrijdgedeelte één schamele aanval van Nathan Lootsma. Bij de Amateurs waren het Bruining en Hylkema die andermaal uit het peloton vertrokken waren. Na een rondje sloot het trio Tjalle de Jong, Rein Schiphof en Jelte de Vries zich bij hen aan. Hiermee was er een sterke kopgroep gevormd, het gat met het peloton was in korte tijd al opgelopen tot dertig seconden.

Ook bij de Sportklasse viel er weer een wapenfeit te noteren; hier reden Ronald Blei, Albert Bouwstra, Michel Dekker en Arjen van der Veen korte tijd voorop. Veel stelde deze vluchtpoging echter niet voor. Het verschil tussen kopgroep en peloton bij de Amateurs schommelde sterk, ineens was het zeven seconden en twee ronden later weer dik twintig seconden, maar na veertien ronden was het over en uit voor de vijf aanvallers. Sportklasserenner Michel Dekker waagde in hun categorie nog een aantal aanvalspogingen, maar hij wist niet definitief weg te geraken. Dit lukte Sander Koenen echter wel, ondanks dat bij het luiden van de bel het verschil zeker nog speelbaar was. Koenen verloor in de laatste ronde echter nauwelijks iets van zijn voorsprong, waardoor hij na achttien ronden als eerste over de streep bolde. Vanuit het peloton sprintten Dennie van der Kooi en Miente Steensma naar de overgebleven podiumplaatsen.

Weer over naar de koers voor de Amateurs. Het veld versnipperde hier behoorlijk, acht man reden voor aan de wedstrijd met nog tien ronden op het rondebord. Onder hen de al eerder aanvalslustigen Bosma, De Jong en Ozinga. Het peloton (of wat daarvan over was) zag het gevaar van deze groep te laat in en zo kon de kopgroep vrij eenvoudig wegrijden tot een voorsprong van 45 seconden. Hoewel, er waren nog drie renners die de oversteek probeerden te maken. De namen van deze achtervolgende groep: Hylkema, Philip Sijbrandi en Kyrill Visser. Ondanks het grote gat dat overbrugd diende te worden maakten zij in de één na laatste ronde de aansluiting. Dit zorgde ervoor dat er elf man gingen sprinten om de overwinning. Visser bleek over de beste sprintersbenen te beschikken, al kwamen Frank Wierstra en Bas Bosma nog redelijk in de buurt. De winnaars Visser en Koenen komen allebei uit de stad Groningen en dit betekende dat na de Heamiel Wielerronde van Bolsward van afgelopen donderdag ook deze wielerronde een Groningse aangelegenheid werd.

Top-10 Amateurs

Kyrill Visser, Groningen

2. Frank Wierstra, Burgum

3. Bas Bosma, Wolvega

4. Tsjomme Ozinga, Heerenveen

5. Laurens Taekema, Sneek

6. Dennis Haanstra, Heeg

7. Ruben Marinus, Zwagerbosch

8. Philip Sijbrandi, Bolsward

9. Martijn Ettema, Bolsward

10. Bauke Hylkema, Bakhuizen

Top-10 Sportklasse

Sander Koenen, Groningen

2. Dennie van der Kooi, Franeker

3. Miente Steensma, Drachten

4. Arjen van der Veen, Groningen

5. Paul Bijlsma, Franeker

6. Richard van der Molen, Burgum

7. Jan Sanders, Druten

8. Ronald Blei, Zwartsluis

9. Marco Ottens, Easterein

10. Albert Bouwstra, Reduzum

Foto Archief GrootSneek