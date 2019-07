Sneek- Vorige week werd in IJlst de tiende fierljepwedstrijd van het seizoen georganiseerd. De wedstrijd mocht dan wel niet zo spannend en spectaculair zijn, maar de foto die Simon Pier Smit maakte leverde in ieder geval wel een mooi plaatje op van een van de ljeppers in de avondzon!

Foto: Simon Pier Smit