Nyck de Vries pakt derde plaats in sprintrace Oostenrijk en blijft klassementsleider

Spielberg – Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga is zondag derde geworden in de sprintrace van de Formule 2 in Oostenrijk. Daarmee blijft De Vries klassementsleider. Hij vergroot zelfs zijn voorsprong op de nummer twee, Nicholas Latifi.

De Vries ging zondag als zesde van start. Na drie rondjes pakte hij even de leiding in de race, maar door een foutje verloor hij veel snelheid en viel hij ineens terug naar de zesde plaats.

Langzaam klom de Fries toch weer een paar plekjes, mede door pech bij zijn concurrenten. In de laatste rondjes, toen De Vries op de derde plaats lag, was hij in gevecht met Mick Schumacher. De Duitser had meer snelheid, maar De Vries verdedigde zijn positie goed en kwam als derde over de eindstreep. Bovendien zette hij de snelste raceronde van de dag neer.

Zaterdag werd De Vries in de hoofdrace op het circuit in Spielberg ook al derde.

Klassementsleider

In het klassement gaat De Vries nog steeds aan de leiding. Zijn voorsprong op de nummer twee, Nicholas Latifi uit Canada, is dit weekeinde groter geworden. Het is nu 152 om 115 punten. De nummer drie in het klassement is de Braziliaan Sérgio Sette Câmara. Hij won zondag in Oostenrijk en heeft nu 107 punten in het klassement.

