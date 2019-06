53 skûtsjes tonen rouw aan families van de mannen die dit jaar overleden zijn

Heeg – Een laatste groet aan de skûtsjesilers Frans Klaas Deinum, Jan Visser en Theo Ferwerda zaterdagochtend op de Heegemermar. De 53 skûtsjes die dit weekeinde meedoen aan de skûtsjewedstrijd ‘Slag om Heeg’, gaven een laatste eerbetoon aan de families van de skûtsjesilers. Nog nooit eerder waren er zoveel skûtsjes bij elkaar om een laatste groet te geven.

De 53 skûtsjes zeilden in linie langs een motorschip, waar de nabestaanden van de oud-skûtsjesilers op zaten. Daarbij liet elk skûtsje de fok zakken wanneer ze bij het schip langskwamen en stond de bemanning rechtop in het gangboord.

Frans Klaas Deinum, Jan Visser en Theo Ferwerda zijn allen in 2019 overleden. Frans Klaas Deinum uit Lemmer was van 2001 tot 2008 schipper van de ‘Hoop en Vertrouwen’. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Jan Visser overleed op 52-jarige leeftijd en was schipper van Zeldenrust Heeg, waar hij vorig jaar mee debuteerde in de C-klasse van de IFKS. Visser zat ook in de organisatie van de Slag om Heeg.

Theo Ferwerda overleed op 30 mei en was 76 jaar. Hij zeilde op de Rienk Ulbesz, het Leeuwarder skûtsje uit de SKS.

Slag om Heeg

De 53 deelnemende skûtsjes waren in Heeg voor de wedstrijd Slag om Heeg. Deze wedstrijd wordt gezeild als voorbereiding op het IFKS seizoen. De Slag om Heeg werd in de A-klasse gewonnen door de Lytse Lies van Tony Brundel. In de B-klasse ging de winst naar de Sterke Jerke, in de C-klasse won de Lege Walden. In de kleine A ging de winst in de Slag om Heeg naar het skûtsje van Harm van der Weiden: de Eemlander.

