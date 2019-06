17-jarige Vera de Vries uit Sneek pakt brons op NK 3000 meter

Alphen aan de Rijn – Vrijdagavond is Vera de Vries uit Sneek 3e geworden op het NK 3000 meter bij de meisjes B. Zij verbrak daarmee ook haar PR en het clubrecord van meisjes A en B van AV Horror, die al op haar naam stond.

“Met een 6e tijd wist ik dat een derde plaats waarschijnlijk het hoogst haalbare zou zijn. Mijn doel van deze wedstrijd was lekker lopen, genieten en in het laatste rondje zo diep gaan als je maar kan. Na het startschot kwam ik al vrij snel voorop te lopen, omdat de anderen een langzame start hadden. Op dat moment besloot ik het tempo op te voeren en ga ik in een lekker tempo voorop lopen.”

Zo gezegd, zo gedaan. Echter kwamen in de tweede helft van de race de uiteindelijk nummers 1 & 2 in een rap tempo naar voren en voerden het tempo flink op. “Dit was precies wat ik verwacht had, omdat zij in het veld duidelijk de sterkste zijn. Op een gegeven moment lag ik nog even 4e, maar al vrij snel wist ik de 3e positie weer te pakken.”

Met nog maar 800 meter te gaan en de nummer 4 maar een meter van Vera verwijderd, bleef ze het tempo opvoeren. Bij de 400 meter probeerde Vera de uiteindelijke nummer 4 nog van haar af te schudden. “Op de laatste 100 meter wist ik er nog een eindsprint uit te knallen en had ik de bronzen plak te pakken. Ook heb ik een nieuw PR met 12 seconden! Het was een avond waar ik nog lang van ga nagenieten en die ik nooit meer zal vergeten!”