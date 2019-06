Bram Koeweiden laat medevluchters achter en rondt solo af met winst in de Heamiel Wielerronde van Bolsward

Bolsward – Afgelopen donderdagavond was het alweer tijd voor een vaste waarde op de WV Snits-kalender; de Heamiel Wielerronde van Bolsward. Aanvankelijk bleef de koers lange tijd redelijk gesloten, maar vier ronden voor de finish sloot Bram Koeweiden aan bij een kopgroep, waaruit hijzelf als enige overbleef. Met een marge van tien seconden op het peloton kon hij de handen in de lucht steken op de Jongemastraat.

Op deze in vergelijking met de afgelopen weken koele donderdagavond wisten renners redelijk massaal de weg te vinden naar het wielergekke Bolsward. Uiteindelijk stond er een mooi aantal van 75 deelnemers, waarvan liefst 35 WV Snits-leden, aan het vertrek. De eerste aanval kwam na enkele ronden van het duo Egbert Schoemaker en Philip Sijbrandi, maar zij werden onmiddellijk weer teruggegrepen door het peloton. In de eerste helft van de wedstrijd zagen we nog enkele demarrages uit het peloton, maar al deze pogingen hadden geen succes. Zo waren het Martin Bruining en Lambertus Koopmans, even later gevolgd door Tsjomme Ozinga die korte tijd enkele seconden voor het peloton uitreden.

Toen de koers al even over de helft was, ging de snelheid flink omhoog en ontstonden er nieuwe kopgroepjes. Zo waagde de winnaar van vorig jaar, Sjoerd van Aalzum, solo een poging. Even later was het drietal Johan Betten, Bruining en Frank Wierstra weggesprongen en zij waren feitelijk het eerste groepje dat meerdere ronden stand wist te houden. Toch bleven ook zij niet uit de greep van het omvangrijke peloton. Met nog zes ronden op het rondebord reed er een erg sterke groep weg, met onder anderen Jack Kuper, Taeke Oppewal en Nick Zuidema. Zij leken voor korte tijd wel eens weg te kunnen blijven, maar van dit groepje bleven alleen Johan Betten en Bruining over. Zij werden vergezeld door Bram Koeweiden, die hen al snel loste en zelfs een omvangrijke marge van vijftien seconden op het peloton bijeen reed. Met nog twee ronden te gaan had de renner van de Groningse studentenwielervereniging Tandje Hoger zelfs 25 seconden voorsprong en kon hem de zege bijna niet meer ontgaan. Dit gebeurde dan ook niet en na 37 ronden kwam hij solo aan bij de finish als de winnaar van de Heamiel Wielerronde van Bolsward. In het peloton sprintten Kuper en junior Paul Bijlsma naar de overige podiumplaatsen.

Top-10

1. Bram Koeweiden, Groningen

2. Jack Kuper, Dokkum

3. Paul Bijlsma, Franeker

4. Kyrill Visser, Groningen

5. Bonne Aans, Drachten

6. Taeke Oppewal, Sneek

7. Arjen van der Veen, Groningen

8. Roel Koenis, ‘t Veld

9. Sicco-Matthijs Heeringa, Leeuwarden

10. Philip Sijbrandi, Bolsward