Sport kantine SMHC bekroond met Zilver

“Gefeliciteerd met het zilveren TeamFit certificaat! Jullie hebben het verdiend. Wat een mooie en gezellige uitstraling heeft jullie kantine en wat een leuke, verantwoorde aanprijsacties! Veel plezier met jullie zilveren certificaat en wellicht is een gouden sportkantine een leuk doel voor volgend jaar?”

Met deze mooie woorden werd bekend gemaakt dat de kantine van de Sneeker Mixed Hockey Club het zilveren certificaat heeft behaald en daarmee voldoet aan de richtlijnen Gezondere Kantines. SMHC presenteert gezondere producten op een aantrekkelijke en opvallende manier, en helpen daarmee om van de gezonde keuze ook de makkelijke keuze te maken.

In januari was de aftrap door middel van een inspiratiesessie “Gezonde Sportkantine” met een aantal leden van de BarCommissie bij de groothandel Foox in Franeker in samenwerking met de sportcoach van gemeente Súdwest Fryslan. Betere keuzes werden geproefd en het gevolg was dat er enthousiast werd begonnen met het in kaart brengen van de producten in de kantine van SMHC. Het bleek dat er aanpassingen in het aanbod nodig waren. In plaats van Fristi kwam optimel op de prijslijst, grotere zakken snoep zijn verdwenen uit de snoepkast en vervangen door

“de betere keuze”, en de goedkopere limonade werd vervangen door 100% suikervrije limo. Uiteraard werden de bijna 600 leden geïnformeerd en konden zij een enquête invullen. Hieruit kwamen wisselende reacties: “Gaat het bier er dan ook uit?” , “Eindelijk gaan die grote zakken snoep weg”, “Wat een mooie waterkannen”, “Die limonade mag er wel uit, grote suikerbom” en “We gaan toch niet muesli knagen?”

Het bestuur stelde een beleidsplan op onder het genot van de huisgemaakte prei-bitterbal van de penningmeester. Hierin staat onder andere:

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Intussen werd het voor de leden op zaterdag steeds duidelijker dat er iets veranderde in het aanbod van onze kantine en kwam de eerste kantine-scan door TeamFit in mei steeds dichterbij. Uit deze scan werd duidelijk dat we op de goede weg waren om het certificaat Brons te halen. Met de tips van TeamFit ging de BarCommissie verder. Naast de tosti wit brood, kwam de tosti bruin brood op de prijslijst. De Smoothie bleef in het assortiment en kreeg als tegenhanger vers fruit. En op de prijslijst werd de hartige snack aangevuld met kaas en worst.

De tweede kantinescan begin juni zag er veelbelovend uit en leverde het mooie predicaat Zilver op. Dit betekent kortweg:

De kantine heeft de gezonde smaak te pakken. Groente of fruit is naast de basis minimaal aanwezig.

De kantine voldoet aan de basis zoals hierboven omschreven.

De kantine biedt groente of fruit aan.

Het zichtbare aandeel van gezondere producten is in de meerderheid (60%).

De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

De feiten spreken voor zich.

De kantine van SMHC is hiermee de eerste sportvereniging in Friesland die zich gecertificeerd heeft. Ook zijn het terras en de hockeyvelden sinds 2016 rookvrij (ook hiermee was SMHC de eerste sportclub in de gemeente Súdwest Fryslan). Daarnaast zijn in de kantine kratjes met flessen zonnebrand (de Smeercase) die voor iedereen vrij te gebruiken zijn.

Het doel van SMHC is om volgend jaar (202) een “Gouden Kantine” te realiseren. Met een aanbod voor iedereen, met de nadruk op de betere keuze. En nee, het biertje in de derde helft zal echt niet verdwijnen!