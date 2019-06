KLAIPEDA – Karateka’s Aron Visser uit Franeker en Jun Yi Kunst uit Sint Nicolaasga van Sportclub F en F The Inner Way hebben zondag 23 juni goud gescoord op de Baltic Cup in het Litouwse Klaipeda. Zij deden dit in een deelnemersveld van 1289 karateka’s uit o.a. Litouwen, Letland, Rusland, Zweden en Nederland.

Collega-sporters Harmen Jappie Langeraap van F en F Kyokushin Joure en Jesper Dijkstra van F en F Honbu dojo Sneek scoorden brons.