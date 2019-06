Sjanet Wijnia naar Dames 1 VC Sneek

Na het succesvolle seizoen 2018-2019, waarin de dames van VC Sneek 2e zijn geworden in de Eredivisie, is het team voor het nieuwe seizoen nagenoeg compleet. Sjanet Wijnia is als passer-loper aan de selectie van Dames 1 toegevoegd.

Sjanet Wijnia (20) is bij VC Sneek opgeleid en gaat haar 8e seizoen bij de club in. De afgelopen 4 jaar heeft Sjanet in Dames 2 gespeeld, waarmee ze onder andere kampioen in de Eerste Divisie is geworden. Daarnaast heeft Sjanet in de jeugd van VC Sneek de nationale titel bij zowel Meisjes C als Meisjes B gehaald. Na een vervelende blessure het afgelopen seizoen heeft ze hard aan haar herstel gewerkt. De prognose is dat ze vanaf augustus volledig hersteld is en op dat moment aan kan sluiten bij de eerste selectie.

Sjanet: “Het is altijd mijn ambitie geweest om op het hoogste niveau in Nederland te volleyballen: de Eredivisie. Ik wil het maximale uit mezelf halen en laten zien wat ik in me heb. Ik heb er alle vertrouwen in dat het team en de technische staf mij in staat stellen om mij als volleybalster verder te ontwikkelen en deze prachtige stap te zetten. Ik heb er heel veel zin in!”

Het bestuur van VC Sneek is blij dat opnieuw een talent uit de jeugdopleiding doorgestroomd is naar de eerste selectie. Het is een prachtig voorbeeld van de kwaliteit van de jeugdopleiding van VC Sneek en de mogelijkheden die er zijn om binnen de club het hoogste niveau te halen. Het bestuur wenst Sjanet veel succes bij Dames 1 komend seizoen.