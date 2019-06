Maarten is dode punt in Birdaard van vorig jaar voorbij

Maarten van der Weijden is nu al verder met z’n Zwemelfstedentocht dan vorig jaar. Vorig jaar augustus moest hij opgeven nadat hij 163 kilometer had gezwommen. Dat was in Birdaard, waar nu het monument staat waar Maarten in 2018 zei: ik stop. Op dat punt kreeg Maarten nu een extra stempel van zijn dochters. Maarten laat Birdaard achter zich en komt naar verwachting om 10.00 uur aan in Dokkum.

De finish is dit jaar bij de Grote Wielen in Leeuwarden. Volgens het schema fan de organisatie komt hij daar ongeveer om 19.30 uur aan.

Bron: www.omropfryslan.nl