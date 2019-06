Kings judoka’s beste club Open Flevolandse

Afgelopen zaterdag waren de jongste judoka’s actief in Burgum en de wedstrijd judoka’s in Dronten op de Open Flevolandse. Net als vorig jaar wisten de Kings daar de clubbeker in ontvangst te nemen.

Bij de dames wisten Berber Ludema (Dokkum), Rumaisa Ifrasan (Judoschool Oord), Mirthe Hartman (Sexbierum). Zilver was er tweemaal voor Sanne Hartman (Sexbierum), één keer in de -40kg klasse en één keer in de -44kg klasse. Svenna Rooker (Gorredijk), Yanna Yu Kleinhuis (Grou).

Bij de heren wisten Riemer Jelte Buwalda (Bolsward), Friso Elzinga (Munein) en Jarno Veenstra (Kollumerzwaag). Zilver was er voor Hessel Nicolai (Feanwalden) en Edze Tijsma (Noord-Burgum). Brons was er voor Wesley Smid (de Westereen), Boaz Elzinga (Munein), Redmer Nicolai (Feanwalden).

Op de foto Marc, Boaz, Friso, Amara en Sanne met coach Kris Elzinga.