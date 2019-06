Eerste Mar-athon ATB Toertocht en Familie fietstocht gestart onder wederom ideale weersomstandigheden

Sneek – Voor de derde dag op rij staat het Martiniplein volop in het teken van beweging, beleving en muziek. Anders dan voorgaande jaren, waarbij de Mar-athon om het wandelen en hardlopen draaide, is er sinds dit jaar ook de mogelijkheid om de mooie groene en waterrijke omgeving van Sneek op de fiets te ontdekken.

Voor de fanatieke fietsers zijn er uitdagende ATB routes uitgezet en voor degenen die wat rustiger aan willen doen, is er een tocht over verharde wegen uitgezet. En vandaag was het dan zover: de Mar-athon ATB Toertocht en Familie fietstocht zijn van start gegaan. De weergoden hebben wederom enorm hun best gedaan door het kwik tot nu al 22 graden te laten stijgen.

Om 10:00 uur stonden de fietsers van de 75 km klaar in de startblokken om vanaf het Martiniplein al fietsend het gebied rondom het Sneekermeer te verkennen en om 11:00 startten de deelnemers van de 35 km lange fietstocht over de uitdagende en onverharde paden rondom ook het Sneekermeer. Dwars door de natuur en met leuke giveaways belooft het een leuke sportdag te worden!

Iets verderop, bij de Waterpoort, kunnen tussen 12:00 uur en 13:30 uur de deelnemers van de Familie fietstocht starten voor een tocht langs de mooie natuur en bijzondere plekjes van Sneek, welke grotendeels het parcours van de Mar-athon betreft.

Op het Martiniplein wordt ondertussen alweer hard gewerkt om de laatste dag van de lustrumeditie tot een spetterend einde te brengen. Op het Martiniplein krijgen de fietsers een warm onthaal en er staan wederom muzikale optredens op het programma: er is genoeg vertier!