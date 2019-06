Classics opnieuw prachtige afsluiting

Sneek- De schoenen met stalen neuzen, de ballen met veters en de door lokale zilversmeden fraai vormgegeven bekers hebben al lang plaats gemaakt voor Nikies of Adidasjes, voor Derby Stars en voor trofeeën waarop geen enkel edelmetaal valt te ontdekken. Wat dat betreft zijn de tijden veranderd, maar door de rijke historie van de deelnemende clubs en van het uit 1928 daterende sportpark wordt iedereen toch meegezogen naar de tijden van de stalen neuzen en heeft het toernooi toch een klassieke sfeer.

Die sfeer werd dit jaar al weer voor de elfde keer over het voetlicht gebracht en ook bij deze editie – en LSC 1890 gaf daar eerder bij de wedstrijd tussen de Sneeker Classics en Lucky Ajax en bij de herdenking van de razziawedstrijd ook al blijk van – was alles weer rimpelloos georganiseerd. Het toernooi bleek mede door de ideale weersomstandigheden dan ook opnieuw een fantastische afsluiting van het Sneker voetbalseizoen, waarbij men bijna zou vergeten dat er ook twee dagen lang gevoetbald werd.

JO13 en JO15

Op zaterdag gebeurde dat door de JO13 en JO15, waarbij al snel duidelijk werd dat het in de jongste leeftijdscategorie een pas de deux tussen USV Hercules 1882 en de Koninklijke HFC 1879 zou worden. De overige deelnemers in deze poule snoepten elkaar namelijk punten af en zagen het verschil met voornoemd tweetal gaandeweg het toernooi steeds groter worden. Uiteindelijk zorgde het onderlinge treffen in de voorlaatste speelronde voor de beslissing en ging de hoofdprijs met een punt voorsprong naar de club uit Utrecht.

Bij de JO15 vochten “drie” honden om het been. LAC Frisia 1883, Be Quick 1887 en USV Hercules 1883 gaven elkaar geen duimbreed toe en uiteindelijk werd de bloedstollende strijd op doelsaldo beslist. Daarbij bleken de Leeuwarders net iets productiever dan de Groningers en met een verschil van slechts één treffer kwam de hoofdprijs terecht bij de Frisianen die daar op basis van het vertoonde voetbal overigens ook de meeste aanspraak op mochten maken.

JO17 en JO19

Vlak voor het toernooi bleek Achilles 1894 bij de JO17 niet te kunnen deelnemen. Door een actie op social media vond de organisatie in Heerenveense Boys echter een goede vervanger en vandaag ging Sander van der Werff de boeken in als de eerste speler die namens de Boys op de Classics wist te scoren. Scoren deed de Koninklijke HFC 1879 ook veelvuldig, doch de productie bleek uiteindelijk niet toereikend om beslag op de hoofdprijs te leggen. Die ging naar het niet iets constantere USV Hercules 1882, terwijl het al genoemde Heerenveense Boys in de strijd om de derde plek Be Quick 1887 op doelsaldo moest laten voorgaan.

In de oudste leeftijdscategorie was het duidelijk minder spannend. Bij de O.19 werd het toernooi door de Koninklijke HFC 1879 gedomineerd en bleef alleen Be Quick 1887 enigszins in de buurt. De Haarlemmers bleven in de laatste speelronde echter ongeslagen en zonder puntverlies en verwezen de Groningers daarmee naar plek de tweede plaats, terwijl het dit toernooi al behoorlijk succesvolle USV Hercules 1882 op “het brons” beslag wist te leggen.

Lute Dikkerboom Bokaal

De naar de initiatiefnemer van de LSC Classics vernoemde bokaal die na afloop van het toernooi in elke leeftijdscategorie aan de beste speler wordt uitgereikt en die in het verleden al een aantal keren door later bekende spelers werd gewonnen, ging bij de JO13 naar Noah Jarsing van de Koninklijke HFC 1879 en bij de JO15 naar Roan van der Weij van LAC Frisia 1883 (zie foto rechts). Bij laatstgenoemde speler zit het blijkbaar in de genen, want vader René – de gehele dag aandachtig toeschouwer en tegenwoordig succesvol trainer – speelde in het verleden namelijk voor SC Heerenveen en SC Cambuur.

​

Van die clubs zal Sander van der Werff van Heerenveense Boys JO17 ongetwijfeld ook dromen en wellicht dat de onderscheiding tot beste speler van het toernooi hem helpt om die droom te verwezenlijken. Het laatste exemplaar van de Lute Dikkerboom Bokaal werd toegekend aan Giel Braakhuis, speler van toernooiwinnaar Koninklijke HFC 1879 JO19.

Met de uitreiking van die bokaal kwam er niet alleen een einde aan de elfde editie van de LSC Classics, maar ook aan het voetbalseizoen en dat einde bleek zoals hiervoor al werd vermeld, evenals voorgaande jaren opnieuw een prachtige afsluiting.

Bron: https://pengel.weebly.com