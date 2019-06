Bogerman Sneek is Nederlands kampioen Young Solar Challenge

Purmerend – Op 22 juni waren de Nederlandse kampioenschappen van de Young Solar Challenge. De Young Solar Challenge is een project voor jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Het doel is om meer jongeren enthousiast te maken voor techniek en dit doen we op een leuke en interactieve manier door ze zelf een zonneboot te laten bouwen.

Bogerman in Sneek deed met twee zonneboten mee aan het NK. Het beloofde een spannende race te worden, want de nummer twee was maar één punt verwijderd. Toch wist het team van Bogerman Sneek met boot 61 in de overall ranking de eerste plek te bemachtigen en is hiermee Nederlands kampioen. Met de tweede zonneboot, nummer 40, zijn ze derde geworden.