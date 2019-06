Mar.Athon van Sneek gestart onder ideale weersomstandigheden

Sneek- Maar liefst 5000 sportievelingen doen dit weekend mee aan de lustrumeditie van Mar.Athon van Sneek. Daarmee zet het evenement velen in beweging, de slogan van evenement. Vanmorgen gingen de lopers voor de hele en halve Mar.Athon van start onder werkelijk ideale weersomstandigheden, waarbij de zonnebrandcrème zeker geen overbodige luxe was.

Op het Martiniplein heerst een geweldige positieve sfeer omdat er naast de honderden lopers, die om het kwartier starten in groepen, ook vele uitzwaaiers zijn. Syb van der Ploeg, samen met zijn broer Jacob, een van de organisatoren vertolkt de hele dag een dubbelrol door ook nog te zingen.

Vele vrijwilligers zijn ook nu nog bezig om het hele evenement in goede banen te leiden, wat ongetwijfeld zal lukken gezien het enthousiasme. Morgen is er voor het eerst een atb toertocht van 35 en 75 km en kunnen families meedoen aan de fietstocht over 20 km.

Er is de hele dag vertier op het Martiniplein met verschillende muzikale optredens.

Foto’s Henk van der Veer