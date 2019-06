Honderden wandelaars genieten van zonnige Mar.Athon 2019

Sneek- Bij honderden ( of waren het er duizenden?) komen de deelnemers op dit moment over de finishlijn van de lustrum Mar.Athon op het Martiniplein. “Warm, maar opnieuw een prachtige en goed georganiseerde tocht”, was een veel gehoorde opmerking. Sommige wandelaars hadden last van blaren, terwijl anderen met veel bravoure riepen dat ze nog wel een rondje wilden. Ongetwijfeld een ander rondje!

Op het Martiniplein vermaken de ‘ophalers’ zich kostelijk bij de binnenkomst van de wandelhelden, die konden kiezen uit verschillende afstanden. De 21 kilometer was ook ditmaal weer een erg populaire afstand.

Op het podium zong de Friese troubadour Pieter Wilkens en deed het publiek man- en vrouwmachtig mee met de zanger.

In de namiddag en de avond gaan de hardlopers van start bij de Waterpoort. Later meer.

Foto: Henk van der Veer