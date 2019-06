Volleybalsters met Marrit Jasper sluiten Nations League af met overwinning

De Nederlandse volleybalsters hebben het toernooi om de Nations League afgesloten met een overtuigende overwinning. Het team van bondscoach Jamie Morrison zette in Jekaterinenburg Rusland met 3-0 (25-12 27-25 25-17) aan de kant. Marrit jasper kwam in de tweede en derde set als invaller het veld in.

Voor zowel Oranje als Rusland had het duel weinig prioriteit meer. Beide landen konden zich niet meer plaatsen voor het finaletoernooi, de Final Six.

Nederland liet Rusland in de eerste en derde set kansloos. In de tweede set lag het initiatief lange tijd bij Rusland, maar Oranje knokte zich knap terug van een achterstand.

De volleybalsters krijgen nu een korte pauze. Op 1 juli komen ze weer bij elkaar om zich voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi, begin augustus in Italië. Tegenstanders zijn dan België, Kenia en Italië.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: archief Klaas Hijlkema