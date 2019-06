Gorredijk – Mariska Langius en Nina Spoor van PSV Lyts Bigjin mochten op de dressuurwedstrijd in Gorredijk op het erepodium plaatsnemen. Mariska Langius kwam met de jonge ruin Kaliber aan de start in de B dressuur en wist met 218 en 197 punten de eerste en tweede prijs te bemachtigen. Nina Spoor had haar pony De Goede Ree’s Iris mee en zette een nette proef neer in de klasse M2. Met 180 punten mochten zij de derde prijs in ontvangst nemen.

Op de foto: Mariska en Kaliber.

Foto: Renate Teensma