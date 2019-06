Sneek-Afgelopen weekend (15 en 16 juni) waren de Regio B Zomerkampioenschappen in Groningen. Neptunia’24 deed mee met de zwemmers; Noël Hettinga, Evelien de Jong, Anne Dotinga, Femke Wiersma, Haitze Wiersma, Marije Sweering, Myrna Gorter en Joyce Toonstra.

Iedereen zwom mooie races zowel individueel als in de estafettes. Dit resulteerde in een reeks medailles.

Iedere zwemmer is met één, of zelfs met meerdere medailles, huiswaarts gekeerd.