Kanshebbers in goed bezette 1e lustrumeditie MAR•ATHON 2019

Sneek- Op vrijdag 21 juni, zaterdag 22 juni en zondag 23 juni a.s. zetten we de zomer in beweging met de feestelijke 1e lustrumeditie van de Mar-athon rond Sneek en meer 2019. Met op vrijdagavond 21 juni tussen 20.00 – 24.00 uur het unieke programma met de 2e 11stedenzwemtocht en doorkomst van Maarten van der Weijden bij Theater Sneek en op het Mar•tiniplein.

Zaterdag

Op zaterdag 22 juni gaan in de vroege ochtend vanaf 8.00 uur de wandelaars van start voor hun hele Mar•athon en in de loop van de ochtend ook de wandelaars voor de 21 en 10 km. Onderweg is het enorm genieten in sportieve en vooral ook muzikale zin van de vele muzikanten op de speciale pleisterplaatsen rond Sneek en het prachtige Sneekermeer met de natuur in al zijn pracht en praal.

Rond het middaguur startten we op het Mar•tiniplein met het hardlopen vanaf 12.30 uur met de 1e editie van de Kidsrun over 1 en 2 km en aan het begin van de avond gaat het hoofdprogramma van start bij de Waterpoort met voor het eerst de wedstrijd over 5 en 10 km vanaf 17.45 uur. Om 19.00 uur start de hele Mar•athon 42 km en om 19.30 uur gaat de halve Mar•athon 21 km van start.

Zondag

Op zondag 23 juni staat voor de 1e maal het fietsen op het programma met 2 prachtige ATB toertochten over 75 & 35 km met zeer uitdagende routes over zoveel mogelijk onverharde paden dwars door de natuur en met vele extra leuke activiteiten en give aways. Voor het hele gezin en recreatieve fietsers is er een mooie Familiefietstocht van ca. 20 km over verharde wegen. Natuurlijk is er onderweg verzorging, zijn er pleisterplaatsen en worden de routes duidelijk aangegeven. Kortom ook de zondag wordt een mooie sportdag! Er worden voor het komende Mar-athon weekend ca. 5500 deelnemers en ca. 6000 toeschouwers verwacht.

Kanshebbers

Bij de hele Mar-athon staan dit jaar bij de mannen meerdere kanshebbers aan de start. 2- voudig Slachtemarathon winnaar Erik Negerman zal voor de 2e maal in Sneek van de partij zijn, Maar Roelof Oostra, Willem de Boer en Menno Mud zullen ook zeker voor de overwinning gaan strijden. Daarachter is er een groot contingent lopers met een PR tussen de 2.50 en 3.00 uur die om de overgebleven top 10 posities strijden. Bij de dames op de 42.195 km zijn de kanshebsters Hinke Schokker, Samatha Wolfslag en Anna ter Stege gaan strijden om de hoogste eer.

Op de halve Mar-athon, zal ook veel strijd geleverd gaan worden voor de eervolle huldiging op het Martiniplein. Zowel bij de heren als de dames is het een open boek wie er met de winst aan de haal gaat. Het nieuwe uitdagende parcours die aan de oostkant van Sneek loopt langs Goënga, Gauw en over de Griene Dyk langs het Sneekermeer via De Potten terugvoert naar het centrum van Sneek is grotendeels verhard maar kent ook enkele onverharde stukken , grindpaden en weiland. De organisatie is ontzettend blij met de medewerking van alle terreinbeheerders, eigenaren en omwonenden om zo’n mooie unieke route mogelijk te maken.

Midzo•Mar Festival

Op zaterdagavond 22 juni wordt vanaf 18.00 uur de finish van wandelaars en hardlopers gevierd op het muzikale en spetterende Midzo•Mar festival. Op het midzomernachtfeest komt een keur aan artiesten voorbij op het Martiniplein in Sneek. Een welverdiend feestelijk onthaal voor alle deelnemers op het speciale verhoogde Finishers podium.

Programma vrijdag 21 juni 2019

20.00 Start & opening programma en live registratie vanaf Mar•tiniplein 11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

21.45 Start 11stedenzwemmers bij Worp Tjaardstraat

22.15 – 23.00 Verwachte doorkomst Maarten van der Weijden met stempelen Theater Sneek

23.00 – 24.00 Muziek

Programma zaterdag 22 juni 2019

08.45 Wandelen hele Mar-athon 42.195 km Martiniplein Sneek

10.30 Wandelen halve Mar-athon 21.1 km Martiniplein Sneek

12.30 Kidsrun 1 km Martiniplein Sneek

13.00 Kidsrun 2 km Martiniplein Sneek 14.00 Wandelen 10 km Martiniplein Sneek

17.45 Hardlopen 5 en 1o km Waterpoort Sneek

19.00 Hardlopen hele Mar-athon 42.195 km Waterpoort Sneek

19.30 Hardlopen halve Mar-athon 21.1 km Waterpoort Sneek

13.00 Midzo•Mar Festival tot 01.00 Martiniplein Sneek

Programma zondag 23 juni 2019

10.00 Fietsen ATB toertocht 75 km Martiniplein Sneek

11.00 Fietsen ATB toertocht 35 km Martiniplein Sneek

12.00 – 13.30 Familiefietstocht 20 km Waterpoort Sneek

14.00 – 18.00 Live muziek en DJ Martiniplein Sneek

De Mar-athon wordt georganiseerd door de Stichting Sport Als Stimulans. Voor aanvullende informatie, plattegronden van het parcours en overige informatie kunt u contact opnemen met Jacob van der Ploeg op 06-30708751 en verwijzen we u graag naar de website www.mar-athon.com