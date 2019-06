Indeling derde divisie A 2019-2020

Sneek- De indeling van de derde divisie A voor het seizoen 2019-2020 is weliswaar nog niet officieel door de KNVB bekend gemaakt, maar het lijkt zo goed als zeker dat er komend seizoen 17 clubs op de deelnemerslijst staan en dat de zondagclubs Goes en VVSB aan de zaterdagdivisie worden toegevoegd. Dat heeft te maken met het feit dat er na de reguliere competitie en de play offs meer zondagclubs zijn gedegradeerd c.q. gepromoveerd.

Uit de derde divisie promoveerde kampioen Noordwijk en via de route van de nacompetitie Quick Boys en ASWH, terwijl ook afscheid werd genomen van Eemdijk, SJC , asv de Dijk en Achilles ’29. Omdat FC Groningen zoals eerder al werd vermeld, haar beloftenteam uit de voetbalpiramide terugtrok, kwam het aantal “vrije plekken” op acht.

Van die plekken werd twee ingenomen door de uit de tweede divisie gedegradeerde clubs Barendrecht en Jong Almere City FC dat komend seizoen het enige beloftenteam in de derde divisie is. Verder stromen uiteraard de kampioenen van de beide hoofdklassen i.c. Ter Leede en Excelsior ’31 in, terwijl Sparta Nijkerk zich via de omweg eveneens wist te plaatsen. Daarmee kwam het aantal instromers op vijf en bestond de competitie uit vijftien clubs. Daarin is nu deels voorzien door de verzoeken van de zondagclubs Goes en VVSB om op zaterdag te worden ingedeeld, te honoreren en derhalve bestaat de derde divisie komend seizoen uit 17 clubs.

Bij dat oneven aantal is er in de eerste plaats in iedere speelronde één “stilzitter” en kan het in theorie zo zijn, dat een club indien dat net voor of na een beker-of inhaalweekeinde valt, drie weken lang niet in officieel verband binnen de lijnen verschijnt. Bovendien zal de ranglijst gedurende het gehele seizoen vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden een vertekend beeld laten zien en kan e.e.a. op het einde van de competitie wanneer over zaken als promotie en degradatie wordt beslist, tot bizarre situaties leiden. De derde divisie zou zich dan ook wel eens tot een gedrocht kunnen ontwikkelen.

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com