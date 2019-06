Koos Nederhoed VAR-scheidsrechter in Milaan en Plovdiv

IJlst- Internationaal volleybalscheidsrechter Koos Nederhoed is door de wereldbond FIVB aangewezen als VAR-referee. Hij reist deze week af naar de Nations League in Milaan. Hij is daar de hoofdverantwoordelijke aan de knoppen bij de heren van Servië, Argentinië, Italië en Polen. De IJlster was de afgelopen veertien dagen in Mendoza/Argentinië en Lincoln/Amerika waar hij tijdens de Nations League dezelfde functie uitoefende.

De docent aan de ROC Friese Poort in Sneek gaat daarna meteen door naar Plovdiv. In Bulgarije wordt de laatste en allesbeslissende ronde gespeeld voor de finale in juli. Het is dan de vierde aanwijzing in zeer korte tijd voor de oud-scheidsrechter die in december met het actieve fluiten moest stoppen. Nederhoed blijft op deze wijze op een andere wijze betrokken bij het volleybal op wereldniveau.”De edities in Argentinië en Amerika zijn prima bevallen. Dat smaakt naar meer”, aldus de nieuwe videoscheidsrechter.